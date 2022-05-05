Горсобрание Таллинна осудило преступления советского оккупационного режима

"В сегодняшней реальности депутаты как представители народа должны четко показать свое отношение к празднованию 9 мая как Дня победы, которое означало бы в данном контексте выражение поддержки стране-агрессору, коей является Россия. Мы безапелляционно заявляем, что 9 мая не означает никакого освобождения как для Эстонии, так и для некоторых других европейских стран, а означает новые лишения и гнет оккупации", - отметил председатель фракции Партии Отечества Урмас Рейнсалу.

По словам председателя фракции Партии реформ Кристена Михала, от лица депутатов Таллиннского горсобрания должно однозначно прозвучать, что 9 мая - не праздник. “Агентура Кремля сделала из когда-то дня памяти павших мемориал в поддержку своей агрессии. Для эстонского народа окончание Второй мировой войны было не приходом освободителей и героев, а началом новой оккупации, депортации и подавления свободы. Это нужно четко отделять от поминовения жертв, памятуя о начале оккупационного режима для Эстонии», — сказал Михал.

"Это вопрос ценностей. Таллинн - свободная столица свободного государства, и мы не должны допустить, чтобы события 9 мая были обращены вспять, дабы оправдать оккупацию и военные преступления. Таллиннское городское собрание должно занять по этому вопросу четкую позицию", - добавил руководитель фракции "Эстония 200" Марек Рейнаас.

По словам председателя фракции EKRE Марта Калласа, ситуация, когда в столице Эстонской Республики до сих пор сохранились достопримечательности, прославляющие насилие оккупантов, не является нормой. "Так называемые "освободители" чинили те же ужасы, что сейчас творят в Украине, мародерствовали, убивали и насиловали. Это не мемориалы, а достопримечательности, увековечивающие оккупацию и тем самым демонстрирующие свое презрение к Эстонской Республике".

"Призываю почтить память павших во Второй мировой войне достойно и воздержаться от акций, которые не преследуют данную цель.