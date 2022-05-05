ГАЛЕРЕЯ | По Центральному полигону прошелся ”Торнадо”
В четверг, 5 мая, на Центральном полигоне Сил обороны завершились учения выпускные учения пехотных рот ”Торнадо”. Маневрами руководил Калевский пехотный батальон.
”Мы отработали важные элементы ведения боевых действий: атаку с ходу, плановое наступление и быстрый переход к обороне, — пояснил командир Калевского пехотного батаольона подполковник Айн Тийдус. — В ходе учений солдаты закрепили приобретенные навыки и приобрели уверенность в своих силах”.
Штаб Калевского пехотного батальона руководил учениями ”Торнадо” впервые. Маневры потребовали координации действий между различными подразделениями и системами вооружений. ”Командование и штаб батальона получили ценный опыт”, — резюмировал подполковник Тийдус.
В учениях ”Торнадо” приняли участие военнослужащие 1-й и 2-й пехотных бригад: подразделения Калевского, Вируского и Куперьяновского пехотных батальонов, рота разведки, артиллеристы, военные инженеры и части снабжения. Манвевы позволили батальонам провести последние приготовления к масштабным веченний учениям ”Еж”.