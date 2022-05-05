18-летний футболист совершил самоубийство из-за травли партнеров и тренеров

Семья, оплакивающая футболиста, утверждает, что юноша стал жертвой многомесячных издевательств со стороны товарищей по команде и тренеров. ”Издевательства над ним, вероятно, продолжались четыре месяца”, — сказал член семьи, добавив, что Юнг написал в своей предсмертной записке, что он хотел ”проклясть хулиганов после смерти”. Тренеры также якобы издевались над юношей. Отец рассказал, что не знал про проблемы сына.

В соцсетях футбольного клуба ”Гимпо”, играющего во второй лиге Южной Кореи, нет ни слова о травле: ”Вурим Юнг покинул нас и теперь является одной из самых ярких звезд на небе. Мы никогда не забудем время, проведенное вместе, нашу общую страсть к футболу”.

Позже клуб сообщил местным СМИ, что их внутреннее расследование не выявило никаких издевательств. ”Команда собрала тренеров, игроков и их родителей для дачи показаний в субботу и попросила их всех написать о Юнге. Но никаких доказательств издевательств обнаружено не было”, — отметил представитель ФК ”Гимпо”.

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