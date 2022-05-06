Новости России
06.05.2022, 09:25

Невзоров: Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы

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Невзоров
Невзоров
ФОТО: Youtube - ekraanitõmmis
Публицист Александр Невзоров рассказал, что заставило его сражаться на информационном поле против России и чем по его мнению может закончиться война в Украине

"Я вижу совершенно уверенную жесткую победу Украины. Я просто не понимаю, где эта победа остановится. И меня это тревожит. Все эти фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы. Тогда ситуация будет совершенно иной. Она будет гораздо сложнее для тех россиян, которые сейчас однозначно деруться за Украину. И я не делаю различия между информационными и военными фронтами. Информационные фронты не менее опасны. Учитывая запасы "Новичка" и склонность Владимира Владимировича постоянно где-нибудь выделять газы, эти силы почти равноценны.

В Европе я наблюдаю первые долларовые "метели". Эти метели направлены в руководство телевизионных каналов, они направлены телевизионным продюсерам. Россия желает транслировать свою фашистскую точку зрения на запад.

Вопрос Украины это еще и вопрос фашизма. Сейчас немногие просвещённые люди России плечом к плечу с Украиной сражаются с фашизмом. В том числе и за Россию. Я дерусь за себя, за свободу и за достоинство.

В эту войну меня втянула неприятная необходимость не быть дерьмом. Эта необходимость сильнее меня. Будучи циником и пофигистом мне было странно пойти на этот разорительный и смертельный шаг. Но необходимость не быть дерьмом, не быть холуем, не быть обслугой фашистского режима - это очень серьезная вещь.

Фашизм есть в каждом народе. Это не исключительное свойство русских. Мы помним и итальянцев и немцев. Одна из основных задач власти - это не допустить появления опасных концентраций фашизма. В силу эволюционных причин человек - страшная тварь. Он жил в насилии и в крови и по праву сильного на протяжении тысяч лет своей истории. Мы видим, что в России этот фашизм получил дополнительную разгонку. Кто этот шутник в администрации президента, которые откровенно стебется над тем народом, который считает себя победителем во Второй Мировой войне? Кто научил русских портных шить мундиры по образцу Вермахта?"

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