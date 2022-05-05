Бьорндален завершил работу в Китае: кажется, они намерены идти своим путём

Прошлый истёк в марте 2022 года. Легендарный спортсмен отмечает, что примерно в тот же период отправил руководству федерации отчёт с оценкой проделанной работы и предложениями по её улучшению.

"Они не реагируют на мою оценку работы, это немного странно, так как прошло почти два месяца.

Я правда думаю, что работа в Китае окончена. Я не получил никакой обратной связи от Китая и не вёл с ними диалог с середины марта. Кажется, у них есть дела поважнее. Так что, с моей точки зрения, я закончил свою работу.

При этом я чувствую, что мы не довели начатое до конца. У нас была бы мотивация продолжать работу в случае, если бы мы продолжили следовать первоначальному плану. После Олимпиады мы ничего не слышали от руководства, поэтому сейчас нет готовых планов по продолжению работы.

Было бы неплохо вести какой-то диалог, понять, что думают в Китае, потому что если они намерены остаться там и тренироваться, для нас это будет неактуально. Но если бы команда поехала в Европу и провела там большую часть сезона, нам было бы интересно тренировать их и дальше. К сожалению, для их уровня плохо проводить 90% времени в Китае.

Работа должна быть построена на наших условиях, потому что у нас есть опыт, который может сделать их спортсменов лучше. Я написал очень развёрнутый отчёт по этому поводу. Если бы они были заинтересованы в этом, было бы обсуждение. Но сейчас, кажется, они намерены идти своим путём", — приводит слова Бьорндалена TV2.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.