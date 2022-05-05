Правдиво ли заявление Лаврова о том, что у Гитлера были еврейские корни?

Почву для различных дискуссий о происхождении лидера нацистской Германии дали пробелы в его родословной. Отец будущего фюрера Алоис родился вне законного брака и довольно долго носил фамилию своей матери Марии Анны Шикльгрубер. Впоследствии она вышла замуж за Иоганна Георга Гидлера, а Алоиса отдали на воспитание более обеспеченному брату её супруга Иоганну Непомуку Гюттлеру (в документах того времени фамилию писали по-разному). Тот вместе с Марией Анной Шикльгрубер позднее настаивали, что биологическим отцом мальчика был Иоганн Георг; соответствующие сведения были занесены и в метрическую книгу. Алоис Шикльгрубер сменил фамилию только в начале 1877 года, Адольф Гитлер родился спустя 12 лет в городке Браунау-ам-Инн на севере современной Австрии.

Заявление российского министра вызвало резкое недовольство израильского руководства. Премьер-министр страны Нафтали Беннетт подчеркнул , что ”подобная ложь направлена на обвинение самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым на освобождение угнетателей евреев от ответственности”. Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал заявления Лаврова ”непростительными и возмутительными”: ”Самый низкий уровень расизма в отношении евреев — обвинять их самих в антисемитизме”. Лапид также вызвал в министерство российского посла в Израиле Анатолия Викторова, с которым провёл ”жёсткий разговор”. Заявление министра Лаврова не осталось без внимания российской еврейской общины. Главный раввин России Берл Лазар заявил : ”Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку”.

1 мая 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset ответил на вопрос журналистов о том, как сочетается заявленная Россией цель денацификации Украины и еврейское происхождение президента страны Владимира Зеленского. Лавров прокомментировал это так: ”Он (Зеленский. — Прим. ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят”.

Версия о еврейских корнях фюрера появилась уже после разгрома Третьего рейха. Её автор — Ганс Франк, близкий к Гитлеру юрист, который во время Второй мировой войны занимал пост генерал-губернатора в оккупированной Польше. В результате его решений тысячи поляков были казнены или отправлены на работу в Германию, а местные евреи помещены в гетто. По итогам Нюрнбергского трибунала Франка признали военным преступником и повесили 1 октября 1946 года. В ожидании казни он написал мемуары ”Перед лицом виселицы” (Im Angesicht des Galgens), впервые опубликованные в 1953 году.

В своей книге Франк утверждал, что сводный племянник Гитлера шантажировал фюрера, угрожая раскрыть его происхождение. Тогда Гитлер обратился к своему подчинённому с просьбой изучить его родословную. Согласно изысканиям Франка, бабушка Гитлера Мария Анна Шикльгрубер якобы забеременела, когда работала в еврейской семье Франкенбергеров в австрийском Граце. В качестве доказательства Франк привёл якобы изученную им переписку между Шикльгрубер и Франкенбергерами, в которых обсуждалась выплата алиментов. Возможным отцом Алоиса тогда ”назначили” 19-летнего юношу из этой семьи (Марии Анне на тот момент было 42 года).

Более того, по словам Франка, Гитлер и сам сомневался в достоверности такой версии. Якобы бабушка рассказывала ему, что дед на самом деле не был евреем из Граца, однако настоящие родители Алоиса решили воспользоваться ситуацией и обеспечить ребёнка за счёт алиментов. Впрочем, это свидетельство не выдерживает критики — Мария Анна Шикльгрубер умерла задолго до рождения фюрера и не могла ему ничего рассказывать.