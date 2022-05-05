Правда ли, что у Гитлера были еврейские корни?
В начале мая 2022 года Сергей Лавров заявил, что среди предков лидера нацистской Германии были евреи, хотя и оговорился, что может ошибаться. Мы проверили достоверность такой версии.
1 мая 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset ответил на вопрос журналистов о том, как сочетается заявленная Россией цель денацификации Украины и еврейское происхождение президента страны Владимира Зеленского. Лавров прокомментировал это так: ”Он (Зеленский. — Прим. ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят”.
Заявление российского министра вызвало резкое недовольство израильского руководства. Премьер-министр страны Нафтали Беннетт подчеркнул, что ”подобная ложь направлена на обвинение самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым на освобождение угнетателей евреев от ответственности”. Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал заявления Лаврова ”непростительными и возмутительными”: ”Самый низкий уровень расизма в отношении евреев — обвинять их самих в антисемитизме”. Лапид также вызвал в министерство российского посла в Израиле Анатолия Викторова, с которым провёл ”жёсткий разговор”. Заявление министра Лаврова не осталось без внимания российской еврейской общины. Главный раввин России Берл Лазар заявил: ”Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку”.
Почву для различных дискуссий о происхождении лидера нацистской Германии дали пробелы в его родословной. Отец будущего фюрера Алоис родился вне законного брака и довольно долго носил фамилию своей матери Марии Анны Шикльгрубер. Впоследствии она вышла замуж за Иоганна Георга Гидлера, а Алоиса отдали на воспитание более обеспеченному брату её супруга Иоганну Непомуку Гюттлеру (в документах того времени фамилию писали по-разному). Тот вместе с Марией Анной Шикльгрубер позднее настаивали, что биологическим отцом мальчика был Иоганн Георг; соответствующие сведения были занесены и в метрическую книгу. Алоис Шикльгрубер сменил фамилию только в начале 1877 года, Адольф Гитлер родился спустя 12 лет в городке Браунау-ам-Инн на севере современной Австрии.
Версия о еврейских корнях фюрера появилась уже после разгрома Третьего рейха. Её автор — Ганс Франк, близкий к Гитлеру юрист, который во время Второй мировой войны занимал пост генерал-губернатора в оккупированной Польше. В результате его решений тысячи поляков были казнены или отправлены на работу в Германию, а местные евреи помещены в гетто. По итогам Нюрнбергского трибунала Франка признали военным преступником и повесили 1 октября 1946 года. В ожидании казни он написал мемуары ”Перед лицом виселицы” (Im Angesicht des Galgens), впервые опубликованные в 1953 году.
В своей книге Франк утверждал, что сводный племянник Гитлера шантажировал фюрера, угрожая раскрыть его происхождение. Тогда Гитлер обратился к своему подчинённому с просьбой изучить его родословную. Согласно изысканиям Франка, бабушка Гитлера Мария Анна Шикльгрубер якобы забеременела, когда работала в еврейской семье Франкенбергеров в австрийском Граце. В качестве доказательства Франк привёл якобы изученную им переписку между Шикльгрубер и Франкенбергерами, в которых обсуждалась выплата алиментов. Возможным отцом Алоиса тогда ”назначили” 19-летнего юношу из этой семьи (Марии Анне на тот момент было 42 года).
Более того, по словам Франка, Гитлер и сам сомневался в достоверности такой версии. Якобы бабушка рассказывала ему, что дед на самом деле не был евреем из Граца, однако настоящие родители Алоиса решили воспользоваться ситуацией и обеспечить ребёнка за счёт алиментов. Впрочем, это свидетельство не выдерживает критики — Мария Анна Шикльгрубер умерла задолго до рождения фюрера и не могла ему ничего рассказывать.
Изложенная Франком версия не находит поддержки среди учёных. Историк Вернер Мазер в 1971 году опубликовал книгу, в которой рассказал о своих попытках проследить родословную Гитлера, в частности по документам региона, в котором родился его отец Алоис. Исследователь обнаружил, что в XIX веке в Граце вообще не было ни евреев, ни семьи с фамилией Франкенбергер. Мазер не обнаружил еврейских корней ни у бабушки Гитлера, ни у её официального мужа. Почётный профессор Шеффилдского университета, специалист по истории Германии первой половины XX века Ян Кершоу в своих работах отмечал: ”В 1830-х годах в Граце не было еврейской семьи с фамилией Франкенбергер. Там жила семья Франкенрайтеров, но она не была еврейской. Нет никаких доказательств, что Мария Анна Шикльгрубер когда-либо бывала в Граце, не говоря уже о том, что она работала у Леопольда Франкенрайтера”. Учёный также подчёркивает, что, даже если в виду имелась эта семья, сын Франкенрайтера никак не мог быть дедушкой Гитлера — на момент рождения Алоиса ему было десять лет. Вряд ли Франкенрайтеры могли быть и героями истории об алиментах — отец семейства работал простым мясником.
Новый виток популярности этой теории начался не так давно. В 2010 году бельгийские журналист Жан-Поль Мюлдер и историк Марк Вермеерен рассказали об исследовании образцов ДНК, взятых у нескольких десятков родственников Гитлера. О результатах генетических тестов поведало сначала бельгийское издание Knack, а вслед за ним и другие СМИ (например, британские таблоиды The Telegraph, Daily Mail и The Sun); сейчас многие из этих заметок удалены. По результатам генетического анализа в собранных материалах обнаружили ”хромосому гаплогруппы E1b1b1, которая редко встречается в Западной Европе и гораздо чаще имеется у берберов, живущих в Марокко, Алжире и Тунисе, а также у ашкеназов и сефардов”. Как уже ранее писало ”Проверено”, ни одна гаплогруппа не указывает ни на одну национальность со стопроцентной вероятностью.
В 2019 году американский психолог Леонард Сакс опубликовал статью, в которой заявил о несостоятельности утверждения про отсутствие в Граце середины XIX века еврейских семей — якобы там была небольшая община. Это утверждение было встречено критикой со стороны исследователей, которые, в отличие от Сакса, историей занимаются профессионально. Сэр Ричард Эванс, специализирующийся на истории Германии и до ухода на пенсию занимавший должность профессора Кембриджского университета, подчёркивает, что ”даже если в Граце в 1830-х годах и жили евреи, это не доказывает ничего касательно деда Гитлера”. Эванс также обращает внимание, что ни одно из утверждений Франка, на которых так или иначе в дальнейшем строились подобные заявления, не находит подтверждение в архивных документах и иных исторических источниках.
Таким образом, среди авторитетных специалистов, занимающихся историей нацистской Германии и, в частности, биографией Гитлера, существует неоспоримый консенсус: нет никаких документальных подтверждений, позволяющих утверждать о еврейских корнях лидера Третьего рейха. Лёгшие в основу этой теории заявления Ганса Франка не подтверждаются никакими сторонними источниками и неоднократно опровергались историками.
Итог: Неправда.