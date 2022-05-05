Пьяный пенсионер выстрелил в мужчину из самодельного оружия. Его доставили в тюрьму

Глава Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь сообщил Delfi, что вчера в 21:53 несколько полицейских патрулей отреагировали на тревожное событие на улице Койду в городе Элва в Тартумаа. По предварительным данным, 86-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил из похожего на оружие предмета выстрел в сторону 40-летнего мужчины.

”К счастью, никто не пострадал, — сказал Рейнталь. — Пожилого мужчину задержали и доставили в Тартускую тюрьму. При нем было обнаружено оружие, переделанное из пневматического в огнестрельное, а неподалеку нашли одну гильзу”.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Полиция отмечает, что всегда со всей серьезностью реагирует на подобные вызовы, поскольку никогда неизвестно, насколько масштабна и серьезна угроза.

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