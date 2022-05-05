Готовятся поправки к закону о высшем образовании

Целью реформы высшего образования, вступившей в силу в 2013/2014 году, было обеспечение равного доступа к высшему образованию для всех мотивированных студентов. Реформа ограничила право высших учебных заведений взимать со студентов плату за обучение и увеличила государственную финансовую поддержку в период с 2013 по 2016 год, чтобы компенсировать сокращение частного финансирования. После реформы государственные расходы на высшее образование увеличились в номинальном выражении, но финансирование как доля ВВП сократилось. По мнению заинтересованных сторон, финансирование не является устойчивым и может повлиять на качество обучения, например, препятствуя возможности удержания или найма компетентного преподавательского состава.

По данным Эстонской информационной системы образования (EHIS), количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Эстонии в 2022 году, на треть меньше, чем в 2012 году (44 611 студентов в 2021/2022 году по сравнению с 64 806 студентов в 2012/2013 году). В то же время количество высших учебных заведений сократилось более чем на треть (18 по сравнению с 29). Показатели деятельности высших учебных заведений улучшились, при этом высшие учебные заведения преподают больше в своих сферах ответственности, увеличилось количество выпускников, в том числе тех, кто окончил обучение за номинальный срок.