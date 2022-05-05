Юная таллиннская шахматистка завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира

Соревнования проходили на Родосе в отсутствии шахматисток из России и Беларуси. Победу в блице одержала представительница Узбекистана Умида Омонова, набравшая 8,5 очков из 9 возможных. На 0,5 очка отстала от нее польская шахматистка Мартина Староста. Блохин набрала 6 очков, особенно удачно проведя последнюю часть соревнований.

В соревнованиях в рапиде первенствовала та же Омонова, обыгравшая Софию Блохин в 7-м туре и набравшая 8 очков.

В разных возрастных группах Эстонию представляли 8 спортсменов, однако лишь Софии Блохин удалось вернуться домой с медалями.

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