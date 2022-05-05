В столкновении BMW и автобуса в Ласнамяэ пострадали пять человек, из них трое — дети

Авария произошла 4 мая в 20:11 на перекрестке Суур-Сыямяэ и Смуули теэ в Таллинне. По предварительным данным, 39-летняя женщина на легковом автомобиле BMW 330D при совершении поворота налево врезалась в двигавшийся навстречу автобус Solaris, которым управляла 58-летняя женщина.

Водителя автобуса и одного из пассажиров — 45-летнюю женщину — доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Пассажиры BMW — 12-летний, 11-летний и 10-летние мальчики — были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По предварительным данным, водитель BMW совершал поворот на запрещающий сигнал светофора.

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