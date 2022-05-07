07.05.2022, 18:15
В Беларуси можно сесть даже за то, что подписан на телеграмм-канал Delfi
ФОТО: Личный архив героя
Виталий Молчанов — не только член белорусской диаспоры в Эстонии, а также представитель народного посольства Беларуси. Инициатива, которая помогает белорусам за рубежом, есть более чем в двадцати странах. Сейчас Виталий как представитель народного посольства встречается с эстонскими политиками, министерствами, чтобы пытаться получить хоть какие-то условия для того, чтобы белорусы могли оставаться жить в Эстонии. Ведь из-за санкций граждане Республики Беларусь не могут получать рабочие визы, виды на жительство и вести бизнес в стране.