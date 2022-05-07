Новости Эстонии
07.05.2022, 18:15

В Беларуси можно сесть даже за то, что подписан на телеграмм-канал Delfi

 
Виталий Молчанов
Виталий Молчанов
ФОТО: Личный архив героя

Виталий Молчанов — не только член белорусской диаспоры в Эстонии, а также представитель народного посольства Беларуси. Инициатива, которая помогает белорусам за рубежом, есть более чем в двадцати странах. Сейчас Виталий как представитель народного посольства встречается с эстонскими политиками, министерствами, чтобы пытаться получить хоть какие-то условия для того, чтобы белорусы могли оставаться жить в Эстонии. Ведь из-за санкций граждане Республики Беларусь не могут получать рабочие визы, виды на жительство и вести бизнес в стране.

”Есть большое количество людей, которые нам здесь помогают, но у кого-то заканчивается виза, и они обязаны выехать, потому что им уже не продлевают эту визу и не выдают вид на жительство по причине санкций по отношению граждан Беларуси. С одной стороны я абсолютно поддерживаю закон, так как сюда может въехать кто угодно, и не факт, что это будут добропорядочные граждане. И не факт, что это будет лукашенколюбовы и путинолюбовы, которых здесь в Эстонии и так большой процент населения, будем говорить честно. Но при этом можно же проводить первичную проверку, как это сделано в Литве или Польше, и при этом ”отсекать” довольно большое количество людей. Сюда не едут тысячи белорусов, может быть Эстония этого боится. Сюда едут единицы”, — рассказывает Виталий и делится, что сейчас идет сильное давление на граждан Беларуси в Эстонии.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии