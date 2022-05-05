Украинцы в Таллинне 8 мая будут чтить павших в войне

”Именно в это день вся Европа отмечает окончание Второй мировой войны. Мы чтим память погибших в войне. И поддерживаем запрет в этом году на неоднозначную символику. Поддерживаем отмену ”Бессмертного полка”, который перестал быть таким, каким был в самом начале””, — рассказывает председатель конгресса украинцев Эстонии Вира Конык.

Семь лет назад в Украине стали отмечать День памяти и примирения: в марте 2015-го его установил своим указом президент Петр Порошенко. Вместе с тем, 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом. В Украинском институте национальной памяти отмечали, что эти два майских дня являются в первую очередь не триумфом победителей, а напоминанием о страшной трагедии Второй мировой войны и предупреждением, что сила не может быть способом разрешать конфликты между народами. Символом Дня памяти в Украине является красный мак.

По словам Виры, провокаций в этот день не боятся. ”Если бы мы боялись, то ничего не делали. Но остерегаемся”, — комментирует Конык.

”У украинцев другая война сегодня, все мысли сейчас — в тех жертвах. Мы ждем свой день победы, — делится Вира. — Но какова цена этой победы? Невосполнимая”.