ВИДЕО | Фанаты "Айнтрахта" напали на отдыхающих англичан
В четверг вечером в немецком Франкфурте-на-Майне в рамках лиги Европы 2021/2022 в ответном матче 1/2 финала сойдутся английский "Вест Хэм" и немецкий "Айнтрахт".
Английские болельщики столкнулись в Германии с не самым радужным приемом. Два вечера подряд их атакуют фанаты "Айнтрахта". Во вторник атаке подверглись четверо фанатов английского клуба. Один из пострадавших доставлен в больницу со сломанным носом и выбитыми зубами.
В среду англичане наслаждались выпивкой и просмотром полуфинала Лиги чемпионов в местном ирландском пабе, когда люди в масках начали забрасывать их стаканами, бутылками и барными стульями.
Именно из-за страха перед такими побоищами многие бары в центре Франкфурта решили закрыться в среду. В течение дня город патрулировали сотни полицейских. Правоохранители бросились в ирландский паб, услышав о беспорядках, но фанаты ”Айнтрахта” успели сбежать раньше.
Считают, что немецкие фанаты выбрали конкретный ирландский паб именно потому, что фанаты ”Вест Хэма” были там в явном меньшинстве. Сотни английских болельщиков одновременно находились в соседнем баре O'Reillys.
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