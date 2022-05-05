НЕ ПУБ Пропадут ли в Эстонии книги на русском языке?(1)
Корреспондент Rus Delfi прошелся по книжным магазинам в Таллинне и оценил ассортимент предлагаемой русскоязычной литературы. В крупных торговых книжных сетях литература на русском языке представлена все так же широко. На некоторые издания даже поставлены яркие ценники — магазины радуют распродажей. Пока видимого ажиотажа нет.
Владельцы небольших книжных магазинов пока не высказывают серьезных переживаний по поводу того, что русскоязычная литератур пропадет с эстонских полок.
На протяжении всего времени директор детской книжной лавки ”Парад книг” Анастасия заказывала детскую литературу напрямую в российских издательствах. Из Москвы книги приезжали в Вильнюс, а потом — в Таллинн. Сейчас такая схема, по словам предпринимательницы, продолжает работать.
”Единственный вопрос в том, что очень многие издательства печатались в Европе, у них с этим сейчас есть определенные сложности. У некоторых даже зависли в типографиях тиражи. Но книги есть, нехватки пока я не вижу”.
Анастасия отмечает, что сначала из-за резкого скачка российского рубля по отношению к евро книги стали немного дешевле. ”Потом курс упал, и, естественно, цены повысились. Но все равно, даже если сравнивать одну и ту же книгу, переведенную и напечатанную и в Эстонии, и в России, на наших полках пока дешевле российские”. Также владелица книжной лавки отмечает, что определенные сложности с литературой на долгосрочную перспективу, скорее всего, будут. ”Сейчас стоит покупать не те книги, которые будут постоянно печататься в России, к примеру, такую классику, как Марк Твен, Астрид Линдгрен. А переводную, современную. С переводной могут быть проблемы в связи со сложностями в приобретении авторских прав на издания. А ещё, судя по динамике принужденного закрытия некоторых независимых редакций, могут быть запреты некоторых книжных изданий со стороны властей. А пока книги есть. И даже с запасом. Мы работаем. Как будет дальше, тяжело представить.
Директор ”Vilki books” Арина в Риге рассказывает, что уже сейчас книги на русском стремительно дорожают: с каждой поставкой примерно на двадцать процентов — текущие тиражи и на пятьдесят процентов — новые. "Книжный рынок и так был в кризисе последние годы, поэтому хороших новостей мы не ждем”, — отмечает Арина. ”Многие европейские авторы объявили, что больше не будут продавать права на свои издания в Россию. Среди них — Стивен Кинг и Нил Гейман. Многие правообладатели на время заморозили текущие контракт и ждут окончания войны. Под угрозой и работа перевозчиков”.
Что же сейчас стоит покупать? По мнению Арины, книги, которые вам нужны сейчас, на возраст ребенка и с учетом его интересов. ”То, что вы давно хотели себе купить, но откладывали. Имеет смысл потратиться на книги и альбомы высокого полиграфического исполнения. На что же не стоит тратить деньги? Однозначно на топ книг на вырост. Этого делать не стоит. Угадать интересы ребенка наперед не получится все равно. Как это обычно бывает, вы на пятьдесят процентов купите то, что дети читать откажутся. И вам же будет обидно. Только деньги потратите”.