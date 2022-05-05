НЕ ПУБ Пропадут ли в Эстонии книги на русском языке?

Корреспондент Rus Delfi прошелся по книжным магазинам в Таллинне и оценил ассортимент предлагаемой русскоязычной литературы. В крупных торговых книжных сетях литература на русском языке представлена все так же широко. На некоторые издания даже поставлены яркие ценники — магазины радуют распродажей. Пока видимого ажиотажа нет.

Владельцы небольших книжных магазинов пока не высказывают серьезных переживаний по поводу того, что русскоязычная литератур пропадет с эстонских полок.

На протяжении всего времени директор детской книжной лавки ”Парад книг” Анастасия заказывала детскую литературу напрямую в российских издательствах. Из Москвы книги приезжали в Вильнюс, а потом — в Таллинн. Сейчас такая схема, по словам предпринимательницы, продолжает работать.

”Единственный вопрос в том, что очень многие издательства печатались в Европе, у них с этим сейчас есть определенные сложности. У некоторых даже зависли в типографиях тиражи. Но книги есть, нехватки пока я не вижу”.

Анастасия отмечает, что сначала из-за резкого скачка российского рубля по отношению к евро книги стали немного дешевле. ”Потом курс упал, и, естественно, цены повысились. Но все равно, даже если сравнивать одну и ту же книгу, переведенную и напечатанную и в Эстонии, и в России, на наших полках пока дешевле российские”. Также владелица книжной лавки отмечает, что определенные сложности с литературой на долгосрочную перспективу, скорее всего, будут. ”Сейчас стоит покупать не те книги, которые будут постоянно печататься в России, к примеру, такую классику, как Марк Твен, Астрид Линдгрен. А переводную, современную. С переводной могут быть проблемы в связи со сложностями в приобретении авторских прав на издания. А ещё, судя по динамике принужденного закрытия некоторых независимых редакций, могут быть запреты некоторых книжных изданий со стороны властей. А пока книги есть. И даже с запасом. Мы работаем. Как будет дальше, тяжело представить.