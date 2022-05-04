НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Наконец-то можно доставать из шкафов летнюю одежду!

Четверг, 05.05

Ночью: В начале ночи ясно или малооблачно. Около полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится, но осадков не ожидается. Ветер западной четверти 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер повернёт к юго-западному, южному 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10..14, на наветренном побережье до 7°С.

Пятница, 06.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южной четверти 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 2..8°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Юго-западный, южный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 12..17, на наветренном побережье до 8°С.

Суббота, 07.05

Ночью: Ясно, местами переменная облачность. На востоке Эстонии местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, вечером района островов и северо-западного побережья Эстонии достигнет область плотных осадков в виде дождя, которая впоследствии распространится в юго-восточном направлении. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 м/с, вечером , начиная с островов, повернёт к северо-западному. Температура воздуха 12..18, на наветренном побережье до 8°С.

Воскресенье, 08.05

Ночью: Начиная с северо-запада небо прояснится. Область осадков медленно отступает с востока Эстонии за Чудское озеро, к утру осадки прекратятся. Ветер повсеместно повернёт к северо-западному 3-8, порывы до 11 м/с. Температура воздуха понизится к утру до 1..6°С.

Днем: Ясно, местами переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 4-9, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..12, на наветренном побережье до 6°С.