ФОТО | Смотрите, как идет подготовка к пляжному сезону в Пирита!

«На пляже Пирита в зоне протяженностью 2,4 км началось просеивание песка, а на следующей неделе должен быть установлен инвентарь.

Просеивание песка означает просеивание слоя песка глубиной 15 см, удавление из него мусора и опасных предметов, и эту операцию на участке около 80 000 квадратных метров следует выполнить два раза. После просеивания песок необходимо разровнять заново в направлении моря», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Перед началом сезона проводится тщательная уборка трибун, зеленой зоны трибун и лестниц, приводятся в порядок песчаная зона, прибрежный лес, пляжный променад и пересекающиеся с ним дороги.

«На следующей неделе в песчаной зоне будут установлены скамейки, мусорные ящики и пляжный инвентарь. Скамейки будут заново покрашены, а детский игровой инвентарь будет очищен от граффити. Пляж должен быть полностью готов к 15 мая до начала пляжного сезона», - отметил Лийнат.

Официальное открытие пляжа состоится 1 июня, когда на пляже Пирита вновь будет поднят Синий флаг и начнет работать береговая охрана.

Договорным партнером Пирита по обслуживанию пляжа является Krausberg Eesti OÜ. Масштабные работы обходятся в 130 000 евро в год, львиная доля этой суммы предусмотрена для поддержания порядка на пляже в течение лета.