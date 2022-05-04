В столичных библиотеках можно бесплатно взять на время музейные билеты

Начиная с 3 мая читатели могут взять на время в Каламаяском и Кадриоргском отделениях центральной библиотеки единые билеты для посещения Таллиннского городского музея и Таллиннского литературного центра. Единые билеты позволяют посетить все семь филиалов Таллиннского городского музея и три музея, относящихся к Таллиннскому литературному центру.

Вице-мэр Каарел Оя отметил, что Музейные воскресенья продемонстрировали, что новые начинания помогают горожанам после двух лет ограничений вернуться к культурной жизни. ”Схожую цель имеет новая услуга временного пользования музейным билетом, которая привлечет внимание любителей музеев и сделает посещение музеев более доступным”.

По словам директора Таллиннского городского музея Хели Нургер, цель инициативы — предложить жителям города всесторонний культурный опыт в сотрудничестве библиотек и музеев: ”Читать книги, смотреть экранизации, посещать выставки, вдохновленные книгами и фильмами, либо дополнять впечатление от выставок чтением книг, все это обогащает опыт”.

Выдается как семейный, так и одиночный билет, который действителен в течение 14 дней. Бесплатный билет можно получить раз в квартал. Доступность билетов можно посмотреть в каталоге ESTER. Подробная информация об услуге доступна на странице Центральной библиотеки.

Услуга поддерживает создание дополнительных возможностей для продолжения получения образования жителями Таллинна и развития хобби. В основном здании библиотеки также можно взять в аренду музыкальные инструменты, в некоторых отделениях можно арендовать даже спортивный инвентарь и игры. В Пельгулиннаском отделении в доступе ящик с инструментами, в Лаагнаском — можно бесплатно взять семена растений, чтобы вырастить их дома или в общинном саду. В Сылеском отделении центральной библиотеки открыта комната для шитья, а в отделении Кяннукуке — лаборатория, в которой можно использовать 3D-принтер, устройство для лазерной резьбы и проч. Там же расположена комната творчества с оборудованием для фотосъемки.