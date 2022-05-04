"Это одна большая братская могила". В результате удара по драмтеатру Мариуполя погибли 600 человек

"Это в два раза больше, чем официальные цифры, которые озвучивались до сих пор", - констатирует издание. Многие выжившие, с которыми говорило AP, считают, что число погибших еще больше. Журналисты изучали планы здания, фото и видео, снятые во время и после удара 16 марта.

Речь идет о тех, кто прятался внутри театра, так и о тех, кто был снаружи. Около 100 человек были на полевой кухне рядом с театром — не выжил никто. Всего в момент бомбардировки в театре было 1000 человек.

Как утверждают свидетели, никаких украинских военных там не было.

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