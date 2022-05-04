Гражданам России могут запретить покупать недвижимость в Европе. Коснется ли это жителей Эстонии?

В нем говорится, что под запрет могут попасть продажа или передача, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество», расположенное на территории стран ЕС.

Запрет затронет тех, у кого нет европейского гражданства или вида на жительство в странах ЕС и Швейцарии. Таким образом, эти санкции никак не коснутся жителей Эстонии с российским паспортом.

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