04.05.2022, 15:36
Ковид ушел, грипп пришел? В футбольной команде вспышка заболевания(12)
Foto: Andres Putting
Полуфинал кубка Эстонии по футболу между командами "Нарва Транс" и "Нымме Калью", который должен был состояться 4 мая, перенесен на 11 мая.
ФК ”Нымме Калью” подал заявку на перенос игры, так как в настоящее время в команде болеют 11 игроков и 3 сотрудника. Симптомы включают высокую температуру, усталость, головокружение и вялость, боль в горле, кашель и головную боль. Тесты на COVID-19 — отрицательные.
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