Ковид ушел, грипп пришел? В футбольной команде вспышка заболевания

ФК ”Нымме Калью” подал заявку на перенос игры, так как в настоящее время в команде болеют 11 игроков и 3 сотрудника. Симптомы включают высокую температуру, усталость, головокружение и вялость, боль в горле, кашель и головную боль. Тесты на COVID-19 — отрицательные.