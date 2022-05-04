ФОТО | Спасатели помянули погибших во время войны в Украине коллег

Во время церемонии на чёрную ленту возложили 33 белые каски, каждая из которых символизирует погибшего спасателя. После этого прошла минута молчания.

”Когда мы услышали от литовских коллег, что у них планируется такое мероприятие, мы долго не думали. Конечно, мы желаем друзьям и народу Украины в это сложное время быть вместе и держаться друг за друга”, — говорит заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.

”Опустить голову на минуту и с уважением подумать о тех 33 украинских спасателях, которые в это непростое время поставили безопасность других людей выше своей, это меньшее, что мы можем сделать. Этих героев мы не забудем и тогда, когда закончится эта ужасная война”, — сказал Анвельт.

В церемонии приняли участие профессиональные и добровольные спасатели.

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