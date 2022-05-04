Новости Эстонии
04.05.2022, 15:54

ФОТО | Спасатели помянули погибших во время войны в Украине коллег

 

4 мая в Эстонии, Латвии, Литве и Польше поминают украинских спасателей, которые отдали свои жизни, спасая людей во время войны в Украине. В Эстонии мероприятие прошло на площади Вабадузе.

Во время церемонии на чёрную ленту возложили 33 белые каски, каждая из которых символизирует погибшего спасателя. После этого прошла минута молчания.

”Когда мы услышали от литовских коллег, что у них планируется такое мероприятие, мы долго не думали. Конечно, мы желаем друзьям и народу Украины в это сложное время быть вместе и держаться друг за друга”, — говорит заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.

”Опустить голову на минуту и с уважением подумать о тех 33 украинских спасателях, которые в это непростое время поставили безопасность других людей выше своей, это меньшее, что мы можем сделать. Этих героев мы не забудем и тогда, когда закончится эта ужасная война”, — сказал Анвельт.

В церемонии приняли участие профессиональные и добровольные спасатели.

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