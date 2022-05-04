Правда ли, что в Нидерландах вывели новый сорт тюльпанов в цветах украинского флага?
Текст, снабжённый яркой фотографией, сообщает, что в Нидерландах в поддержку Украины вывели новый сорт тюльпанов, лепестки которых окрашены в синие и жёлтые тона — цвета украинского государственного флага. Сорт назвали ”Тюльпан Украина” (Tulipa Ukraine) и отправили на выставку. ”Выглядят цветы очень необычно и трогательно. Как долго селекционерам пришлось трудиться, чтобы вывести тюльпаны такого окраса, неизвестно”, — заключает автор новости.
Подобное сообщение распространили как украинские (”Фокус”, Dnepr.info, SpeakerNews, ”24 канал”, ”Люкс ФМ”, ”Укринформ”, ”На пенсии”), так и молдавские (eNews, Noi.md) ресурсы. Публикация этой информации на Facebook-странице ”Киев. Комментарии — Новости и события” вызвала более 500 репостов.
На некоторых сайтах приводится и ссылка на оригинальную новость из Нидерландов. Появилась она 28 марта на Instagram-странице tulipsinholland, которая принадлежит одноимённому местному сообществу, ориентированному на любителей тюльпанов. В центре внимания создателей сообщества — знаменитый на весь мир цветочный парк Кёкенхоф, где на территории в 32 га произрастает 7 млн луковичных: гиацинты, крокусы, нарциссы, рябчики, мускари — и около 4,5 млн тюльпанов самых разных сортов.
Именно в Кёкенхофе, согласно публикации, тем же утром 28 марта прошла выставка, на которой были представлены тюльпаны Tulipa Ukraine:
Один из украинских посетителей страницы поинтересовался, действительно ли это специально выведенный сорт тюльпанов. И получил от авторов публикации отрицательный ответ: нет, это не новый сорт, лепестки были покрашены, поскольку синий — не натуральный оттенок для этого вида растений. Аналогичный ответ ждал ещё одного украинского посетителя, пожелавшего заказать для себя семена.
И действительно, многие могли слышать историю о том, как голландские садоводы, которых можно назвать поистине волшебниками селекции, веками безуспешно пытались вывести тюльпан с синими лепестками. Такой же мечтой селекционеров и любителей цветов была голубая роза. Виною здесь отсутствие в хромосомах цветков гена дельфинидина — пигмента, отвечающего за синий и голубой цвет. Результатом упорных трудов ботаников стало множество сортов с фиолетовыми и сиреневыми лепестками, но чистый синий цвет и в наши дни здесь редкое исключение.
В своей публикации tulipsinholland называет поставщиком этих тюльпанов цветочный магазин Hoven & de Mooij. И действительно, ещё 2 марта на странице магазина в Facebook появились две публикации, в которых были представлены фотографии тюльпанов в цветах украинского флага — с закрытыми и раскрытыми бутонами.
Однако после того, как посетители страницы из разных уголков земного шара начали обращаться с одной и той же просьбой — приобрести такие цветы, администрация страницы вынуждена была оставить комментарий следующего содержания: ”Доброе утро всем! Эти тюльпаны от природы белые. Как только цветки этих тюльпанов выходят из луковиц, их срывают и подвергают цветовой обработке. Мы продаём эти тюльпаны экспортёрам цветов в Нидерландах, поэтому не доставляем их в зарубежные магазины”.
Кроме тюльпанов, на сайте магазина можно приобрести и гвоздики аналогичных оттенков, тоже посвящённые Украине. А на Тайване примерно в те же дни появились сине-жёлтые орхидеи сорта фаленопсис. Однако и они, как следует из пресс-релиза, были получены путём мельчайшего (на уровне нанотехнологий) распыления краски. Таким образом, основное утверждение популярной новости — о выведении нового сорта тюльпанов — не соответствует истине.
Итог: Большей частью неправда.