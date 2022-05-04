Правда ли, что в Нидерландах вывели новый сорт тюльпанов в цветах украинского флага?

Текст, снабжённый яркой фотографией, сообщает, что в Нидерландах в поддержку Украины вывели новый сорт тюльпанов, лепестки которых окрашены в синие и жёлтые тона — цвета украинского государственного флага. Сорт назвали ”Тюльпан Украина” (Tulipa Ukraine) и отправили на выставку. ”Выглядят цветы очень необычно и трогательно. Как долго селекционерам пришлось трудиться, чтобы вывести тюльпаны такого окраса, неизвестно”, — заключает автор новости.

На некоторых сайтах приводится и ссылка на оригинальную новость из Нидерландов. Появилась она 28 марта на Instagram-странице tulipsinholland, которая принадлежит одноимённому местному сообществу, ориентированному на любителей тюльпанов. В центре внимания создателей сообщества — знаменитый на весь мир цветочный парк Кёкенхоф, где на территории в 32 га произрастает 7 млн луковичных: гиацинты, крокусы, нарциссы, рябчики, мускари — и около 4,5 млн тюльпанов самых разных сортов.

Именно в Кёкенхофе, согласно публикации, тем же утром 28 марта прошла выставка, на которой были представлены тюльпаны Tulipa Ukraine:

Один из украинских посетителей страницы поинтересовался, действительно ли это специально выведенный сорт тюльпанов. И получил от авторов публикации отрицательный ответ: нет, это не новый сорт, лепестки были покрашены, поскольку синий — не натуральный оттенок для этого вида растений. Аналогичный ответ ждал ещё одного украинского посетителя, пожелавшего заказать для себя семена.