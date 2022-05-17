Что такое ПТРК Spike, который Эстония может поставить Украине?

Ранее зимой правительством Израиля было принято решение запретить передачу оружия израильского производства Киеву. Это было сделано, предположительно, в целях поддержания и балансирования отношений с Москвой.

Что же такое Spike?

"Спайк" или Spike - это семейство израильских многофункциональных противотанковых ракетных комплексов. Разработано фирмой «Rafael».

На вооружении у Эстонии есть ракеты типа Spike LR (long range - дальняя дистанция). Эффективная дальность стрельбы такого противотанкового ракетного комплекса начинается с 200 метров и может поражать цели на расстоянии до 4 километров. У ракет Spike есть режим «Выстрелил, заметил и скорректировал», что означает, что точка наведения ракеты может быть изменена для поражения объектов, например, за углом или за холмом. Электроника ракета управляется при помощи очень тонкого оптического кабеля, что делает электронное глушение ракеты очень сложным. Для определения местоположения цели ракета Spike не использует лазерный луч или какие-либо другие средства, которые позволяют бронированной машине обнаружить ракету и применить активные оборонительные меры для самозащиты.

По сообщению Министерства обороны Эстонии, 27 января 2021 года в Йыхви прошло обучение эстонский военнослужащих по управлению реактивной системой дальнего действия Spike LR под руководством инструкторов израильского завода Rafael.

Командир противотанковой роты майор Дмитрий Кондратенко в интервью Delfi рассказал, что хотя на первый взгляд система кажется сложной, она довольно быстро становится понятной.

Различные системы "Спайк" в общей сложности используют 32 страны мира, 19 из которых являются членами Европейского Союза и НАТО.

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