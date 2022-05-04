Что произойдет, если Владимир Путин официально объявит Украине войну

- Нападение армии иностранного государства на территорию Российской Федерации, военная оккупация, любая аннексия территории или ее части; - Применение оружия против России. Например, обстрел территории или бомбардировка; - Блокада портов или берегов; - Нападение иностранной армии на российские войска независимо от места их дислокации; - Предоставление государством своей территории для агрессии против России; - Засылка иностранным государством вооруженных групп, иррегулярных сил или наемников, которые применяли бы вооруженную силу против России.

Внешней агрессией, согласно Федеральному конституционному закону "О военном положении" может быть признан целый список действий (полные формулировки содержатся в тексте закона):

Путин в начале марта говорил, что в России нет предпосылок для введения военного или какого-либо иного особого положения, поскольку оно вводится только в случае внешней агрессии.

В то же время, по словам папы римского Франциска, венгерский премьер Виктор Орбан во время их встречи 21 апреля сообщил ему, что российские власти 9 мая планируют закончить боевые действия.

Предположение, что 9 мая Путин может объявить мобилизацию, а также заявить о полномасштабной войне "против мирового нацизма", ранее выдвигал министр обороны Британии Бен Уоллес.

Как пишет Си-эн-эн, официальное объявление войны может усилить общественную поддержку боевых действий в Украине, а также позволит российским властям объявить мобилизацию, в которой Россия сейчас очень нуждается.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля, однако российские власти настаивают, что там проходит "специальная военная операция". Слова "война" и "вторжение" применительно к боевым действиям в Украине фактически находятся под запретом.

Как утверждают источники Си-эн-эн, Путин может воспользоваться символическим значением Дня Победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, либо об эскалации боевых действий, либо и о том, и другом. Наиболее вероятным, по их мнению, будет сценарий официального объявления войны Украине.

Президент и исполнительная власть получат в такой ситуации исключительные полномочия. Может быть прекращена деятельность политических партий; запрещены митинги, собрания и пикеты; введена цензура; ограничено движение людей, включая запрет на выезд из страны, смену места жительства; объявлен комендантский час; у жителей может быть в любой момент изъято имущество для нужд обороны; запрещена продажа оружия и многое другое. Список мер перечислен в статье 7 закона "О военном положении".

Военное положение в России регулируется несколькими законами — "О военном положении", "Об обороне", "О мобилизации", "О связи", "О воинской обязанности и военной службе".

Понятие объявления войны содержится в международном праве. В "Конвенции об открытии военных действий", принятой в Гааге в 1907 году, говорится, что военные действия "не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны", после чего государства переходят в "состояние войны".

В статье 18 закона "Об обороне" говорится, что "состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации".

Состояние войны фактически приводит к введению военного положения, хотя это разные вещи с точки зрения права — термин "состояние войны" имеет отношение к межгосударственным отношениям, "военное положение" — особый правовой режим внутри государства.

Военное положение может быть введено также после формального объявления Россией войны. Сама процедура этого объявления в российских законах не прописана. Там лишь указаны условия объявления состояния войны в стране.

Мобилизация

В условиях военного положения может быть объявлена мобилизация. Она может быть полной или частичной, то есть вводиться на всей территории страны или в отдельных ее частях. Мобилизация не связана с введением военного положения — ее могут объявить без него, а также не начинать, если оно было введено.

Само это понятие имеет отношение не только к тем, кого призовут в армию. Мобилизация касается органов власти, промышленности и вообще всей экономики.

Но прежде всего, она имеет отношение к вооруженным силам, которые будут пополняться военнослужащими из запаса. Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса.

Первая группа — наиболее готовые к мобилизации резервисты, которые заключили с государством специальный контракт, вторая — все остальные резервисты, отслужившие в армии и зачисленные в запас.

Некоторые из тех, кого можно было бы призвать в армию в условиях мобилизации, могут получить бронь — гарантию того, что они останутся на своих рабочих местах. Это нужно, чтобы обеспечить работу предприятий и органов власти.

Объявление войны и мобилизация могут решить как минимум две проблемы, с которыми, как отмечают многие эксперты, столкнулась российская армия — нехватки личного состава на войне и отказов отправляться в зону боевых действий в Украине.

В настоящее время наступление российской армии в Украине, как отмечают наблюдатели, развивается невысокими темпами. По словам представителя Пентагона, российские войска добились незначительных успехов к востоку от украинских городов Изюм и Попасная, но прогресс был "вялым и неравномерным".

Кроме того, Пентагон заметил, что российские силы, по-видимому, боятся риска и стараются избегать жертв среди своих войск, как в воздушной, так и в наземной войне.

Британское военное ведомство в свою очередь отмечает, что во время вторжения в Украину Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около двух третей всей наземной боевой силы России.