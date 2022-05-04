ФОТО | На "сложном перекрестке" возле школы столкнулись легковушка и мотороллер: 18-летняя девушка в больнице

Сегодня в 08:15 произошла авария на улице Папинийду в Пярну, где столкнулись легковой автомобиль и мотороллер.

По предварительным данным, мотороллер производил поворот налево с улицы Папинийду на улицу Метса, в результате чего столкнулся с ехавшим по улице Папинийду легковым автомобилем Volkswagen. 18-летнюю девушку, управлявшую мотороллером, скора доставила в больницу.

По словам фотографа Delfi, речь идет о сложном перекрестке, особенно для часа пик, когда движение очень интенсивное. Рядом находится школа.

Оба водителя были трезвы. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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