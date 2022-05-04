Экономика
04.05.2022, 11:12

Внимание! Работа Smart-ID нарушена

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ФОТО: Kuvataõmmis

Работа Smart-ID нарушена. SK ID Solutions работает над устранением проблемы.

Сегодня с 9:30 утра нарушена регистрация и использование Smart-ID. SK ID Solutions работает над решением проблемы и установлением причин.

Использование Mobiil-ID и ID-карты не нарушено.

Разработчик приносит клиентам извинения за возникшие неудобства.

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