Готовы ли мы к полному перекрытию российского газа? Симсон: "никто не знает, кто следующий"

Симсон сообщила, что на днях состоялась встреча министров энергетики стран ЕС, где все подтвердили четкое понимание того, что расчеты в рублях, как это предполагается в указе Путина, противоречат действующим санкциям. Страны выразили готовность оказать помощь Польше и Болгарии, которую Россия отключила от поставок.

"Кто следующий — никто не знает. Но мы дали четкие инструкции европейским предприятиям: платить необходимо в соответствии с контрактами, а контракты — в евро или долларах. И в них четко указано, что в одностороннем порядке договор изменить невозможно. Поэтому любое требование ”Газпрома” о смене валюты — это желание изменить договор, на которое мы не обязаны соглашаться и с которым мы, безусловно, соглашаться и не хотим"

Готова ли Европа к полному перекрытию российского газа? ”Мы повысили нашу готовность к перебоям в первые недели января. Мы видели сигналы о том, что нельзя быть уверенными во второй стороне как надежном поставщике. Мы картографировали все региональные планы того, как той или иной стране ЕС можно помочь с альтернативными поставками. Безусловно, страны с сухопутными границами находятся в более сложной ситуации. Немного проще помочь тем, у кого имеются LNG-терминалы. Несколько стран уже объявили о заключении договоров на поставку плавучих терминалов в кратчайшие сроки", — пояснила еврокомиссар.

Симсон сказала, что нужно быть готовыми к тому, что поставки газа прекратятся не из-за санкций, а из-за действий России. На этот случай, по ее словам, разработаны экстренные планы действия и произведен поиск альтернативных источников поставок. ”Дома без отопления не останутся”, — заверила она и добавила, что на промышленный сектор ситуация может действительно наложить определенные временные ограничения.

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