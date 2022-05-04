Norstat: популярность реформистов выросла до 32%, поддержка "Эстонии 200" продолжает снижаться

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 21,5% до 21,9%. Поддержка центристов за неделю выросла с 16,9% до 17,8%, пишет RusERR.

А вот популярность внепарламентской партии "Эстония 200" продолжает снижаться: Сейчас ее поддерживают 13,8% избирателей — на 1,8% меньше, чем неделей ранее.

Соцдемов поддерживают 6,3%, Isamaa — 5,3% избирателей, "Зеленых Эстонии" — 1,8% избирателей.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.