03.05.2022, 19:04
Эстония закупит к 2025 году системы ПВО средней дальности(1)
ФОТО: Pixabay
Точная цена тендера будет объявлена в июле, когда Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK)подготовит подробный план закупки, передает rus.err.
"Подготовка к тендеру началась еще в 2020 году, когда мы начали напрямую общаться с производителями. Разработка технического описания началась в начале этого года и конкурс мы объявим в мае", — сказал сотрудник отдела закупок RKIK Прийт Соосаар.
"На сегодняшний день мы связались с семью поставщиками из нескольких стран", — добавил Соосаар.
Системы ПВО, которые планируется закупить, позволят противостоять авиации противника и частично ракетным ударам.