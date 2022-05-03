Новости Эстонии
03.05.2022, 19:04

Эстония закупит к 2025 году системы ПВО средней дальности

 (1)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pixabay

Точная цена тендера будет объявлена ​​в июле, когда Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK)подготовит подробный план закупки, передает rus.err.

"Подготовка к тендеру началась еще в 2020 году, когда мы начали напрямую общаться с производителями. Разработка технического описания началась в начале этого года и конкурс мы объявим в мае", — сказал сотрудник отдела закупок RKIK Прийт Соосаар.

"На сегодняшний день мы связались с семью поставщиками из нескольких стран", — добавил Соосаар.

Системы ПВО, которые планируется закупить, позволят противостоять авиации противника и частично ракетным ударам.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии