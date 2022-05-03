03.05.2022, 17:44
В Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из ”Азовстали”
ФОТО: screenshot
Гумкоординатор ООН сообщил, что организация готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с "Азовстали".
Будет дополнено при поступлении новой информации.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.