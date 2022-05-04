Зеленский на войне. Как изменилась внутренняя и внешняя политика украинского президента

Константин Скоркин — журналист, публицист. В 2004-2015 годах работал в украинской политической журналистике, с 2015-го сотрудничает с российскими независимыми СМИ: "Медуза", Republic, Forbes.ru, The Moscow Times. В 2018-2022 годах занимался исследованиями украинской политики и ситуации на Донбассе для Московского центра Карнеги.



Консолидация вокруг Зеленского

Начало российской агрессии привело к беспрецедентному объединению нации вокруг своего лидера, в первую неделю войны уровень поддержки Зеленского достиг 90%. Приняв мужественное и с точки зрения политического будущего единственно возможное решение остаться в Киеве, Зеленский личным примером укрепил и патриотическую позицию элит. Вопреки расчетам Кремля на крушение украинской власти, все ключевые чиновники остались на местах, включая губернаторов в регионах, а олигархи финансируют национальную оборону. Только холдинг Рината Ахметова пожертвовал на военные нужды около полутора миллиардов гривен.

В условиях войны ключевым институтом становится украинская армия (уровень поддержки в обществе 98%), популярность которой была высока и в предыдущие годы. Главком ВСУ Валерий Залужный — фактически вторая по степени влиятельности фигура в руководстве страны. Хотя в украинской прессе и появляются материалы о политических трениях между Офисом президента и популярным военачальником, единение армии и гражданской власти служит сегодня залогом выживания страны. В ряде регионов Зеленский назначил главами военно-гражданских администраций (военными губернаторами) представителей армии — например, руководителем Киевской области стал генерал Александр Павлюк, бывший командующий украинской армии на Донбассе. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов намекал на раскрытие украинскими спецслужбами военного заговора "людей в погонах, с большими звездочками" (именно к ним, похоже, апеллировал Владимир Путин, призывая украинских военных брать власть).