Мнение
03.05.2022, 18:05

Великая Россия против Зла. Как работает военная риторика Путина

 
Олеся Захарова
политолог, дискурсолог
ФОТО: ALEXEY DANICHEV / AFP / Scanpix

"Люди воспринимают не события как таковые, а то, что им политики рассказывают об этих событиях". Мюррей Эдельман

Успешность путинской риторики войны во многом может быть объяснена политическими мифами, которые она воспроизводит. Что такое политический миф? Кратко его можно определить как сочетание нарративов, объясняющих, как устроен мир; это объяснение разделяется определенной социальной группой, хотя и не осознается ею. Мифы абсолютно иллюзорны, но в то же время крайне эффективны как средство пропаганды и манипулирования общественным мнением, поскольку обращены к образам и эмоциям, встроенным в идентичность человека.

Олеся Захарова — российский политолог, дискурсолог, PhD, член редакционной коллегии Riddle.

Мифы не отражают реальность, скорее, они ее конструируют. При этом мифы сами — конструкт. Они глубоко укоренены в общественном сознании благодаря постоянному повторению и обсуждению в литературе и политическом дискурсе. Один и тот же миф может быть интерпретирован по-разному в зависимости от политических целей интерпретатора. И, соответственно, это всегда выбор политика: какое звучание мифы приобретут в современном дискурсе.

Миф о величии России

Риторика Владимира Путина, посвященная "спецоперации" (имеются в виду его выступления, сделанные 21 февраля 2022 года и позднее), сильно мифологизирована. Один из основных мифов — об избранности, исключительности или величии России. Сюда входят и нарративы о самобытности России как уникальной цивилизации, отличной от Запада, и о ее тысячелетней истории, и об особом пути России и русского народа.

Вот как, например, это звучит в речи от 16 марта:

"Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны. К сожалению, и в Европе.

Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии, и борьба, которую мы ведем — это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией".

Для западного читателя может встать вопрос, как Россия может говорить о своем величии или своей исключительности при столь плачевном социально-экономическом положении? Но миф избранности как раз подчеркивает значимость внутреннего и обесценивает все внешнее. В XIX веке некоторые славянофилы считали экономическую отсталость признаком особого пути России и ее будущего величия.

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