Осужденный за мошенничество финансовый консультант, организатор финансовых схем и бывшая порнозвезда из Эстонии замешаны в скандале с недвижимостью в Дубае
Согласно новой утечке данных, среди людей, анонимно вложивших свои деньги в квартиры и виллы, находящиеся в богатейшем эмирате Дубай, оказались 28 эстонцев. Рассказывает Eesti Päevaleht.
"Где это написано? Откуда у вас эта информация?" - раздраженно спрашивает представитель малого бизнеса, расположенного недалеко от Тарту, в ответ на вопрос журналиста Eesti Päevaleht по поводу принадлежащих предпринимателю двух квартир в многоэтажных домах в Дубае.
Разве эта информация не должна была быть общедоступной? "Ну, не должна была быть, да!" - разочарованно признает мужчина.
Он прав.
Величественные небоскребы, роскошный образ жизни и солнечные пляжи — именно благодаря этому в основном известен Дубай — финансовый центр Ближнего Востока. Но в экономических кругах эмират имеет и другую репутацию: налоговой гавани у порога Европы, с законами, позволяющими легко вкладывать незаконно заработанные деньги в покупку недвижимости.
Расследование международных журналистов показывает, что у многих европейских преступников, чиновников и находящихся под санкциями российских политиков в Дубае есть виллы и роскошные апартаменты, скрытые от посторонних глаз.