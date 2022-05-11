Осужденный за мошенничество финансовый консультант, организатор финансовых схем и бывшая порнозвезда из Эстонии замешаны в скандале с недвижимостью в Дубае

"Где это написано? Откуда у вас эта информация?" - раздраженно спрашивает представитель малого бизнеса, расположенного недалеко от Тарту, в ответ на вопрос журналиста Eesti Päevaleht по поводу принадлежащих предпринимателю двух квартир в многоэтажных домах в Дубае.

Разве эта информация не должна была быть общедоступной? "Ну, не должна была быть, да!" - разочарованно признает мужчина.

Он прав.

Величественные небоскребы, роскошный образ жизни и солнечные пляжи — именно благодаря этому в основном известен Дубай — финансовый центр Ближнего Востока. Но в экономических кругах эмират имеет и другую репутацию: налоговой гавани у порога Европы, с законами, позволяющими легко вкладывать незаконно заработанные деньги в покупку недвижимости.

Расследование международных журналистов показывает, что у многих европейских преступников, чиновников и находящихся под санкциями российских политиков в Дубае есть виллы и роскошные апартаменты, скрытые от посторонних глаз.

Среди них есть и 28 эстонцев, в том числе организатор финансовых схем и бывшая порнозведа.