Мнение
06.05.2022, 18:02

Виновата ли русская культура? И от чего ей придется отказаться после войны?

 
Андрей Архангельский
публицист, культуролог
ФОТО: ALEXANDROS AVRAMIDIS / REUTERS / Scanpix
После российского вторжения в Украину потрясенный мир от санкций экономических вскоре перешел к санкциям моральным. В частности, это выражается в форме "отмены культуры" страны-агрессора. По всему миру отменяются концерты, спектакли, гастроли российских исполнителей, сворачиваются гуманитарные программы. Дирижер Валерий Гергиев, поддерживающий политику Владимира Путина, уволен с поста главного дирижера Мюнхенской филармонии. Гастролей в Метрополитен-опере лишилась оперная певица Анна Нетребко (которая позднее выступила с осуждением войны). Еще в марте Кардиффский филармонический оркестр сообщил, что на концерте не прозвучит увертюра Чайковского "1812 год" (другие программы с исполнением музыки русских композиторов не отменены).

Ситуация со временем может дифференцироваться: для тех российских артистов, которые выступили против войны, дорога в Европу по-прежнему открыта, предполагает музыкальный критик Артемий Троицкий. Однако пока рассчитывать на "дифференциацию" не приходится. Хотя официальной российской делегации на Каннском кинофестивале в этом году не будет, в основную конкурсную программу была включена картина Кирилла Серебрянникова "Жена Чайковского". 17 апреля глава украинского Госкино Марина Кудерчук обратилась с письмом к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру, в котором призвала не допускать к участию российские фильмы, поскольку это было бы "смещением фокуса с ужасов войны" к пропагандистскому "примирению". Пока официальной реакции на это письмо мы не знаем.

После того как открылись ужасающие военные преступления в Буче, продюсер Александр Роднянский заявил в интервью: "После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна. Все к ней причастные виновны. Предстоит долгий путь перерождения. И покаяния".

Андрей Архангельский - российский публицист, культуролог. В прошлом - редактор отдела культуры журнала "Огонек". С 2014 года занимался исследованием феномена российской пропаганды, лауреат международного конкурса "Профессия — журналист" (2016). После закрытия "Огонька" сотрудничал с независимыми российскими медиа "Эхо Москвы", Republic, телеканал "Дождь".

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