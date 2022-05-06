06.05.2022, 18:02
Виновата ли русская культура? И от чего ей придется отказаться после войны?
ФОТО: ALEXANDROS AVRAMIDIS / REUTERS / Scanpix
После российского вторжения в Украину потрясенный мир от санкций экономических вскоре перешел к санкциям моральным. В частности, это выражается в форме "отмены культуры" страны-агрессора. По всему миру отменяются концерты, спектакли, гастроли российских исполнителей, сворачиваются гуманитарные программы. Дирижер Валерий Гергиев, поддерживающий политику Владимира Путина, уволен с поста главного дирижера Мюнхенской филармонии. Гастролей в Метрополитен-опере лишилась оперная певица Анна Нетребко (которая позднее выступила с осуждением войны). Еще в марте Кардиффский филармонический оркестр сообщил, что на концерте не прозвучит увертюра Чайковского "1812 год" (другие программы с исполнением музыки русских композиторов не отменены).