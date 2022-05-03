За неделю более 2000 человек заболели коронавирусом. Умерли девять пациентов

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе было зарегистрировано чуть более 2000 новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на утро понедельника в стационарном лечении нуждалось 156 пациентов.

Всего на прошлой неделе было проанализировано 16 204 теста, из которых 2 039 оказались положительными. По сравнению с предыдущей неделей количество зарегистрированных случаев заражения уменьшилось на 26%. Коэффициент заболеваемости R остается в пределах 0,85. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний.

Ожидается, что на этой неделе количество пациентов в больницах сократится до 120. По состоянию на утро понедельника в больницах находилось 156 человек, 61 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. За последние семь дней в больницы ежедневно поступало в среднем 6,3 пациента с симптомами COVID-19. За неделю умерли девять человек, четверо из которых не были вакцинированы.

В течение недели было введено 2 123 дозы вакцины, из которых в 362 случаях речь шла о начале курса вакцинации. Дополнительные или бустерные дозы получили 453 407 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,5%.

Концентрация вируса SARS-CoV-2 в сточных водах остается преимущественно умеренной. По данным за последние три недели, количество вируса в сточных водах увеличилось в Нарве, Ахтме и Таллинне. По итогам прошлой недели наибольший прирост наблюдался в Вильянди, Валга, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Кейла.

С 1 мая Департамент здоровья прекратил публикацию ежедневной статистики по COVID-19. Теперь статистика заболеваемости будет обнародоваться раз в неделю.

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