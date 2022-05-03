Нехватка работников вынуждает работодателей повышать заработную плату

Прошлой весной основную заработную плату работникам повысило в два раза меньше работодателей — лишь около одной трети (34 %). До кризиса в области здравоохранения, весной 2019 года, повысивших зарплаты тоже было меньше — чуть более половины (59 %) участвовавших в опросе организаций.

”Уровни заработной платы в организациях снова начали более активно повышаться в 2021 году, но в основном это распространялось на отдельных работников или некоторые группы работников. В этом году можно отметить, что повышение заработной платы касается всех работников, и размер повышения в большинстве случаев находится в пределах 9–10 %, что больше, чем в предыдущие годы”, — описала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

Более трети (34 %) работодателей планируют повысить основную заработную плату в течение следующих шести месяцев

За последние пять лет весной не было такого большого количества работодателей, планировавших повышение заработной платы на ближайшие месяцы, — самый высокий показатель был весной 2019 года, когда повысить работникам заработную плату планировало 27 % работодателей. Обычно заработная плата меняется в начале года, и организаций, где зарплата планомерно корректируется в течение года, не так много.

В половине (50 %) организаций, где планируется изменение основных заработных плат, повышение зарплаты коснется всех работников. Увеличилось количество организаций, которые намерены повысить заработную плату квалифицированным рабочим (в том числе водителям и операторам машин) и специалистам. Планируемое повышение заработной платы в основном находится в пределах 5–6 %, однако для квалифицированных рабочих и специалистов — чаще в пределах 9–10 %.