Нехватка работников вынуждает работодателей повышать заработную плату
Большая часть (72 %) работодателей повысила своим работникам основную заработную плату в течение последних шести месяцев, и более трети (34 %) планируют сделать это в ближайшие месяцы. Согласно результатам опроса работодателей, проведенного Агентством по исследованию зарплат и порталом поиска работы CVKeskus.ee в марте и апреле 2022 года, только одна десятая часть (10 %) работодателей не изменила основную заработную плату своих работников и не планирует это делать.
Прошлой весной основную заработную плату работникам повысило в два раза меньше работодателей — лишь около одной трети (34 %). До кризиса в области здравоохранения, весной 2019 года, повысивших зарплаты тоже было меньше — чуть более половины (59 %) участвовавших в опросе организаций.
”Уровни заработной платы в организациях снова начали более активно повышаться в 2021 году, но в основном это распространялось на отдельных работников или некоторые группы работников. В этом году можно отметить, что повышение заработной платы касается всех работников, и размер повышения в большинстве случаев находится в пределах 9–10 %, что больше, чем в предыдущие годы”, — описала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
Более трети (34 %) работодателей планируют повысить основную заработную плату в течение следующих шести месяцев
За последние пять лет весной не было такого большого количества работодателей, планировавших повышение заработной платы на ближайшие месяцы, — самый высокий показатель был весной 2019 года, когда повысить работникам заработную плату планировало 27 % работодателей. Обычно заработная плата меняется в начале года, и организаций, где зарплата планомерно корректируется в течение года, не так много.
В половине (50 %) организаций, где планируется изменение основных заработных плат, повышение зарплаты коснется всех работников. Увеличилось количество организаций, которые намерены повысить заработную плату квалифицированным рабочим (в том числе водителям и операторам машин) и специалистам. Планируемое повышение заработной платы в основном находится в пределах 5–6 %, однако для квалифицированных рабочих и специалистов — чаще в пределах 9–10 %.
”Работодателей вынуждает менять основную заработную плату ситуация на рынке труда и нехватка необходимых работников, которая более чем каждым вторым работодателем (56 %) была названа главным фактором повышения заработной платы. Нехватка рабочей силы была основным фактором, влияющим на заработную плату, и в 2019 году, до кризиса в области здравоохранения”, — описал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. Он добавил, что в первом квартале текущего года было опубликовано на целых 73 % больше предложений о работе, чем в прошлом году, поэтому конкуренция в поиске подходящего работника сейчас заметно выросла.
В качестве важных факторов, способствующих повышению заработной платы, работодатели также выделили финансовые результаты организации (45 % респондентов), уровень зарплат конкурирующих работодателей (43 %), экономическую ситуацию (40 %), развитие имеющихся работников (38 %), изменение объемов работы (37 %) и зарплатные ожидания работников (36 %).