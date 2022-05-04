Военная демография. Кто останется в России к 2036 году?

Ольга Гулина — сооснователь и директор Института миграционной политики RUSMPI, кандидат юридических наук (Башкирский госуниверситет, Россия) и доктор права (Университет Потсдама, Германия).

Несколько лет назад Росстат представил три демографических сценария развития России до 2036 года — низкий, средний и высокий. Эти сценарии учитывали тенденции рождаемости, смертности и миграции. По высокому прогнозу население страны к 2036 году должно вырасти до 150,1 млн человек за счет снижения уровня смертности, увеличения коэффициента рождаемости и продолжительности жизни. В среднем варианте прогноза население в 2036 году достигает 143 млн человек. Низкий прогноз — 134,3 млн человек — исходит из того, что продолжительность жизни россиян увеличится, а вот рождаемость и численность мигрантов будут падать. Интересно, что сценарии ООН для России всегда были более пессимистичными: может быть, потому что не включали население Крыма, а может, из-за удлиненного горизонта планирования (до 2100 года). В среднем сценарии ООН прогнозирует дальнейшее сокращение численности населения РФ до 135,8 млн человек к 2050 году и до 126,1 млн человек к 2100 году.

Война в Украине запустила механизмы, которые могут превратить самый пессимистичный демографический сценарий Росстата в слишком оптимистичный.

Эмиграция россиян

Сегодня Россию покидают ее лучшие люди - писатели, ученые, журналисты, IT-специалисты, гражданские активисты. Оценить численно этот миграционный отток все еще сложно. Обобщая разрозненные данные масс-медиа и заявления официальных лиц, можно сказать, что с начала войны Россию покинули от 230 до 320 тысяч человек, из которых 128 тысяч уехали в Казахстан; около 100 тысяч прибыли в Армению (оценка — Invest in Armenia CJSC, 23. March 2022); порядка 38 тысяч — в Кыргызстан; от 20 до 30 тысяч человек оказались в Грузии; менее 6 тысяч — в Узбекистане (отметим, что многие оценки — месячной давности). По сообщению посла Израиля на Украине, с начала войны из России в Израиль въехало 18,3 тысяч человек, большинство из которых репатрианты. Россияне уезжают в ОАЭ, Таиланд, Сербию, Черногорию и другие страны с относительно либеральными условиями въезда.

Эмиграция — это не туризм, это большое жизненное испытание. Для одних страна прибытия станет небольшой транзитной остановкой и они уедут куда-то еще, для других — началом обретения новой родины, для третьих — просто жизненным опытом. Не все смогут освоиться и прижиться за пределами России, и весьма вероятно, что часть уехавших будет вынуждена вернуться.