03.05.2022, 10:47
Молодой мужчина на BMW проигнорировал полицию и устроил аварию
Foto: Taavi Sepp
Вчера в Тартумаа мужчина без прав на BMW устроил аварию.
В понедельник, 2 мая, в 16:46 произошла авария на 2 км шоссе Тарту-Кырвекюла в деревне Тила в волости Тарту в Тартумаа, где 22-летний мужчина без прав на BMW проигнорировал данный ему полицией знак к остановке. Автомобиль ехал по встречной полосе и на регулируемом светофором перекрестке врезался в совершавший поворот налево автомобиль Peugeot Partner, которым управляла 40-летняя женщина.
Скорая доставила водителя Peugeot Partner в Клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.
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