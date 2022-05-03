Грузовик врезался в полицейский автомобиль: пострадали два человека
Авария произошла в понедельник, 2 мая, в 16:25 на 187,5 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа.
По имеющимся данным, полицейский патруль остановил легковой автомобиль Volkswagen Passat. Во время осуществления проверки остановленного транспортного средства в полицейский автомобиль Škoda Scala со включенными мигалками сзади врезался грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros с полуприцепом под управлением 56-летнего мужчины. В результате столкновения полицейский автомобиль наехал на стоявших между машинами 39-летнего водителя Volkswagen и 39-летнего полицейского.
Водителя Volkswagen на скорой доставили в Пярнускую больницу. Полицейский обратился в больницу самостоятельно.
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