Что необходимо знать перед заключением страхования жилья?

Если сроком устойчивости конструкций здания считается 50 лет и больше, то это не распространяется на технические системы, и их следует менять. Если в многоквартирном доме есть проблемы с трубами, прежде всего с теми, которые принадлежат квартирному товариществу, то при первой возможности следует известить товарищество об этом, после чего составить план действий. Также необходимо обеспечить, например, возможность визуального осмотра труб квартирного товарищества. Самим их нельзя застраивать, к ним должен иметься доступ.