Что необходимо знать перед заключением страхования жилья?
Самое ужасное, что может случиться, - это пожар. Поэтому необходимо продумать, какова стоимость вашего имущества и какие предметы необходимо заменить дома после пожара. От этого зависит сумма страхования домашнего имущества.
Вместе со страхованием жилья имеет смысл оформить и страхование ответственности, которое покроет причиненный соседям ущерб. Если вы живете, например, на пятом этаже, то при начавшемся в вашей квартире пожаре могут пострадать и четыре нижних этажа. При ремонте нижних этажей общая сумма ущерба может оказаться очень большой, учитывая подорожание материалов и работ в данный момент. Чем выше вы живете, тем больше должна быть сумма страхования ответственности.
Страхование ответственности можно расширить и за пределы дома. Это означает, что ущерб, который случайно причинили чужим людям ваши несовершеннолетние дети, и предъявленные за это требования подпадают под страховую защиту. Так же как и ущерб, причиненный велосипедистом, покрывает страхование ущерба.
Важно предупредить ущерб
Имеет смысл продумать, снижают ли ваше жилье и поведение вероятность несчастного случая.
- Для предотвращения пожаров или их быстрого обнаружения необходимо обязательно пользоваться датчиками дыма, которые должны быть правильно установлены. В помещениях с газовым оборудованием и с печным отоплением обязательно должен использоваться датчик угарного газа. Датчик угарного газа дает сигнал, если в помещении повышается концентрация опасного для жизни угарного газа. В домах с печным отоплением необходимо помнить, что золу можно высыпать только в негорючий сосуд, а горячую золу нельзя оставлять на ветру вблизи горючих материалов. Первичные средства пожаротушения могли бы иметься в каждом домохозяйстве.
- Исправность электросистем также является важной частью обеспечения пожарной безопасности дома. Многие пожары начинаются с амортизации электрических систем или их неправильного монтажа. Если есть проблемы, рекомендуем всегда обращаться к компетентным и квалифицированным электрикам, у которых можно заказать установку и контроль электросистем.
- С наступлением штормовой погоды важно убрать все предметы, которые ветер может сорвать с места. Двери и окна должны быть закрыты. При грозе для профилактики полезно выключить из сети все электроприборы.
- Исправность трубопровода также важна для дома. Продолжительные протечки становятся причиной появления плесени, а также при определенных условиях могут развиться вредные грибы, ликвидация которых стоит очень дорого и часто требует масштабных работ. Визуальный осмотр трубопроводов поможет предупредить протечки. Трубы необходимо вовремя менять.
Если сроком устойчивости конструкций здания считается 50 лет и больше, то это не распространяется на технические системы, и их следует менять. Если в многоквартирном доме есть проблемы с трубами, прежде всего с теми, которые принадлежат квартирному товариществу, то при первой возможности следует известить товарищество об этом, после чего составить план действий. Также необходимо обеспечить, например, возможность визуального осмотра труб квартирного товарищества. Самим их нельзя застраивать, к ним должен иметься доступ.
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