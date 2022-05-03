Чеченских военных обвинили в краже тракторов и комбайнов из Мелитополя. Технику доставили в родное село Кадырова, но она не завелась

В конце марта и в начале апреля компания «Агротек-Инвест» — официальный дилер американского производителя сельхозтехники John Deere в Украине — несколько раз сообщала о краже техники со своей выставочной площадки в Мелитополе. По информации «Агротек», были украдены трактор и не менее трех комбайнов John Deere, а также не менее пяти сеялок шведской компании Väderstad на общую сумму несколько миллионов евро.

«Агротек» обвинила в краже «кадыровцев» — бойцов чеченских силовых подразделений, прибывших в Украину в составе российских войск. «Техника уже вывезена в Чечню, под Грозный. Благодаря [системам навигации], установленным на оборудовании, наши специалисты зафиксировали, что техника находится на территории хозяйства в поселке Закан-Юрт», — заявили в компании.

Как отмечало украинское издание «Зеркало недели», которое в середине апреля опубликовало статью о краже сельхозтехники и других предполагаемых преступлениях российской армии в Мелитополе, в селе Закан-Юрт родились братья Муслим и Темирлан Хучиевы. Первый из них возглавляет правительство Чечни, второй является главой Ачхой-Мартановского района Чечни (в нем и расположен Закан-Юрт), а раньше был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова. После оккупации Мелитополя этот фонд привозил в город российскую гуманитарную помощь, писало «Зеркало недели».

2 мая о краже сельхозтехники из Мелитополя рассказал CNN. Неназванный украинский бизнесмен сообщил журналистам, что с площадки «Агротек» в Мелитополе забрали все находившиеся там машины — 27 единиц общей стоимостью около пяти миллионов долларов. Одни военные приходили за техникой по утрам, другие — по вечерам, рассказал источник CNN. Он предположил, что это могли быть «конкурирующие группы».