Ронни О’Салливан в седьмой раз выиграл чемпионат мира по снукеру

В понедельник О’Салливан в седьмой раз в карьере стал чемпионом мира. В финале он обыграл Джадда Трампа со счетом 18:13.

На счету Хендри также семь титулов – он завоевал их в период с 1990 по 1999 год.

Также О’Салливан стал лидером по количеству титулов на всех турнирах Тройной короны (чемпионат мира, чемпионат Великобритании и Мастерс).

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия

Финал

1 мая

Джадд Трамп (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 13:18

Первая сессия: 0-98 (72), 120-0 (120), 78-1 (68), 73-66 (Трамп 52), 62-13, 105-4 (105), 0-98 (97), 50-79

Вторая сессия: 36-100 (73), 117-7 (66, 50), 122-9 (118), 107-15 (97), 77-0, 94-26 (87), 4-80 (80), 79-0 (60), 88-33 (88)

Третья сессия: 22-115 (107), 25-90 (59), 0-81. 71-45 (64), 20-66, 51-60, 68-1 (55), 0-126 (105)

Четвертая сессия: 82-12 (82), 88-12 (88), 27-72 (64), 91-1 (75), 0-151 (109), 93-0 (85)