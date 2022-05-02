Эстония намерена направить в Украину пять саперов

На данный момент ведутся переговоры эстонской и украинской сторон для уточнения всех деталей, касательно возможностей Эстонии и места назначения.

По словам советника центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонена, для начала Эстония отправит саперов на краткосрочную военную миссию, которая продлится около месяца.

"Безусловно, в Украину можно отправить людей, которые участвовали в миссии в Грузии, Африке или Афганистане, к счастью, людей хватает. Главное, чтобы члены миссии владели русским языком, без которого просто нельзя будет выполнять работу", — сказал советник центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен.

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