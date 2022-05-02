По Одессе нанесен ракетный удар. Украинские власти сообщили о погибших и раненых

Куда точно ударила ракета и сколько пострадавших — пока точно неизвестно.

Председатель Одесской областной администрации Максим Марченко пишет, что в результате удара есть погибшие и раненые, не называя их число.

Представительница сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска нанесли ракетный удар по объектам городской инфраструктуры в Одессе. По ее данным, "повреждения получило религиозное сооружение, информация о травмированных уточняется".

В телеграм-канале Одесского горсовета, со ссылкой на оперативное командование "Юг", сообщается, что помимо объектов инфраструктуры, пострадало "религиозное учреждение". На одном из видео последствий удара можно рассмотреть церковь, возле нее поднимается столб дыма.

2 мая в Одессе объявлен комендантский час на сутки. Несколько раз в городе объявляли воздушную тревогу.

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