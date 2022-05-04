Эстонская фирма нашла пропавший несколько лет назад пароль от криптокошелька и обнаружила на счету огромную сумму

К биткоину проявляли интерес многие компании и по разным причинам. А одна эстонская фирма просто хотела посмотреть, как работает биткоин, и провела тестовую операцию. Однако сегодня выяснилось, что тест принес этой фирме прибыль в размере 15 100 евро.

Soojusgrupp является одним из крупнейших предприятий по обслуживанию и ремонту вентиляции в Эстонии. Помимо деятельности на территории всей страны, компания работает в соседних странах, у нее есть клиенты в Центральной Европе. В декабре 2019 года представители компании находились в Германии в целях проведения работ по техническому обслуживанию вентиляционных систем для одного из клиентов.