Экономика
04.05.2022, 10:26

Эстонская фирма нашла пропавший несколько лет назад пароль от криптокошелька и обнаружила на счету огромную сумму

 
Хенри Мёльдер
Хенри Мёльдер henry.molder@ekspressmeedia.ee
Reemo Kesküla
Reemo Kesküla
ФОТО: REEMO KESKÜLA | REEMO KESKÜLA

Биткоин перестал быть непонятной криптовалютой. Хотя для большинства людей он является инвестиционным инструментом, изначально биткоин был создан для использования в качестве платежного средства. В этой роли он должен был обеспечивать быстрые переводы и не зависеть от центральных банков и традиционных валют. О том, как повезло одной из эстонских фирм, пишет Ärileht.

К биткоину проявляли интерес многие компании и по разным причинам. А одна эстонская фирма просто хотела посмотреть, как работает биткоин, и провела тестовую операцию. Однако сегодня выяснилось, что тест принес этой фирме прибыль в размере 15 100 евро.

Soojusgrupp является одним из крупнейших предприятий по обслуживанию и ремонту вентиляции в Эстонии. Помимо деятельности на территории всей страны, компания работает в соседних странах, у нее есть клиенты в Центральной Европе. В декабре 2019 года представители компании находились в Германии в целях проведения работ по техническому обслуживанию вентиляционных систем для одного из клиентов.

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