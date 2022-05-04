04.05.2022, 10:26
Эстонская фирма нашла пропавший несколько лет назад пароль от криптокошелька и обнаружила на счету огромную сумму
ФОТО: REEMO KESKÜLA | REEMO KESKÜLA
Биткоин перестал быть непонятной криптовалютой. Хотя для большинства людей он является инвестиционным инструментом, изначально биткоин был создан для использования в качестве платежного средства. В этой роли он должен был обеспечивать быстрые переводы и не зависеть от центральных банков и традиционных валют. О том, как повезло одной из эстонских фирм, пишет Ärileht.