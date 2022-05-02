"Нарва сейчас — особенный город, так как здесь граница с Россией". Мэр Нарвы рассказала Delfi о ситуации с беженцами

На границе есть питьевая вода, хороший сухпаек, который могут выдать по запросу, есть детская комната, инфолисты, в которых написана основная информация по пребыванию в Эстонии беженцев. Паек такой, что он больше, чем еды в моем холодильнике дома. Но беженцы должны сказать честно: нам нужна еда. Теперь есть на погранпункте и еда для детей.

В Эстонии сейчас работает три пункта приема беженцев: в Тарту, Таллинне, Пярну. Те украинцы, которые хотят остаться в Эстонии, должны из Нарвы ехать в один из этих пунктов. Трансфер организует государство. Есть специальный микроавтобус. Как собирается хотя бы пять человек на погранпункте, то пограничники его вызывают, и людей везут в Тарту. Он ближе к Нарве, чем Пярну или Таллинн. До Таллинна беженцам можно доехать бесплатно на поезде от Erlon. На вокзале для них открыт бесплатный туалет.

Я дважды встречалась с теми, кто решил остаться в Нарве у знакомых или родственников, рассказывала, как принято жить у нас в русскоязычном городе. Когда ты смотришь им в глаза, видишь много горя, растерянность. И каждый второй из них говорит: ”Я хочу вернуться домой, как только будет возможность”.

С этими семьями работает социальный департамент. У каждой семьи есть свой соцработник, который помогает оформить документы, объясняет, где находится Касса по безработице, как вести детей в школу, как попасть к семейному врачу и т.д. Я этим людям очень благодарна. Это сложная работа. Мои коллеги первое время, когда началась война и к нам поехали беженцы, работали по 24 часа.

У города нет муниципального жилья, чтобы предоставить его беженцам. Поэтому в Нарве остаются те, кто приехал к своим родственникам или знакомым. То есть у кого есть жилье, есть принимающая сторона. Это около 500 человек на данный момент времени. Каждый третий — ребенок. На прошлой неделе в садики и школы Нарвы ходили 60 детей из украинских семей. Цифра эта будет меняться, конечно.

" Нарва сейчас — особенный город, так как здесь граница с Россией. Каждый день через погранпункт в Нарве проходит по 200-300 человек, следующих в страны Евросоюза . Это в основном военные беженцы из Восточной Украины и те, кто просит убежище в странах ЕС. Примерно 20 процентов из них хочет остаться в Эстонии. Другие проезжают нашу страну транзитом", — констатирует градоначальница.

У города есть возможность оставить людей переночевать. Это можно сделать в городском приюте или в молодежном центре. И там, и там могут расположиться примерно по 20 человек. Мы сотрудничаем с пограничниками, и если они сообщают, что есть такая необходимость, то предлагаем эти пространства. Это жилье не постоянное, а только для того, чтобы переночевать и поехать дальше. Если ситуация критическая, например, кто-то заболел, приехал инвалид или семья с маленьким ребенком и нужно отдохнуть, то в разовом порядке они могут остаться и на больший срок.

К удивлению, эти места не всегда бывают заняты. Чаще всего в приюте и молодежном центре ночуют от 5 до 11 человек.

С каждым человеком пограничник ведет длинную беседу по специальной анкете. Но дело в том, что не все люди говорят честно, что им нужно. И из-за этого бывает, что они не получают необходимую информацию и поддержку в виде питания и ночевки. Может, они боятся. Я прошу волонтеров, если вы общаетесь с беженцами по телеграму, например, просите их честно говорить, в чем они нуждаются.

Об усилиях города и волонтеров

Большую поддержку беженцам оказывают волонтеры и организации Нарвы. Например, центр неформального обучения Vita Tiim, Нарвская арт-резиденция, театральный центр Vaba Lava. Недавно на улице Ваксали, 19 рядом с вокзалом открылся центр помощи беженцам. В этот центр от города будут привозить пока по 30 порций горячего питания. Если будет нужно больше, то будем решать вопрос. Социальный департамент помогает эстонскими карточками для мобильной связи. Но бывает сложность в том, что волонтеры хотят помогать, но у них нет достаточной информации. Часто они меняются, невозможно каждый день заниматься этим. И тогда они могут дезинформировать тех, кто приезжает из Украины. Нам очень важно скоординировать наши действия, чтобы поддержка была всесторонняя.