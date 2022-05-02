ВИДЕО | Вирусный ролик: в Пярну автомобиль перевернулся на крышу

"Идиоты ведут себя на дорогах как идиоты", — автор ролика выложил видео на Youtube со своими комментариями. Видео набрало десятки тысяч просмотров и быстро стало вирусным. Сам ролик он назвал инструкцией "Как перевернуть на крышу автомобиль. Легкий способ".

На ролике видно, как в солнечный день на просторной дороге разгорелся конфликт между двумя участниками движения. Одному водителю не понравилось, что его подрезал другой. Он решил проучить его, совершив обгон. Второй водитель такой дерзости тоже не оценил и решил вернуть свою честь, совершив такой же маневр. Далее что-то пошло не по плану и водитель белого внедорожника, не рассчитав габариты машины, врезался в автомобиль на светофоре. От удара его автомобиль оказался на крыше.

Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа по просьбе RusDelfi прокомментировал этот ролик. По его мнению, такое поведение на дороге крайне неприемлемо. "Подобное хулиганство на дорогах недопустимо, так как легко может повлечь чью-то гибель". Также он напоминает, что если вы стали свидетелями подобного поведения на дорогах, то следует сразу сообщить об этом по короткому номеру 112, чтобы полиция могла оперативно отреагировать.

В полиции не сообщили, был ли кто-то из участников этой дорожной потасовки наказан штрафом. Дальнейшая судьба водителя синего автомобиля также неизвестна.

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