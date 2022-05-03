Транспортный департамент подозревал техническую неполадку — позже выяснилось, что это была атака россиян

Согласно поступившей 22 апреля изданию Forte информации от специалистов, портал teetasu.ee подвергся в первый день (21 апреля) классической блокирующей DDoS-атаке, и с помощью массовых запросов российской хакерской группировке Killnet удалось вывести сайт дорожных сборов из строя. Как и некоторые другие порталы, в том числе и связанный с учениями НАТО по киберзащите.

Издание Forte обратилось в тот же день к Транспортному департаменту за подтверждением этой информации.

На отправленный в 9.50 запрос ответ пришел в 14.59. "Речь шла о технической неполадке, теперь портал в рабочем состоянии. Кратковременный технический сбой мог причинить пользователям неудобства, но не повлиял на уплату дорожных сборов", — ответила пресс-служба Департамента.

То есть: специалисты департамента во второй половине 22 апреля еще не знали, что против них была предпринята атака, а полагали, что имеет место "кратковременный технический сбой".

Позже Транспортный департамент признал свою неосведомленность.

"Это была та информация, которая у нас была на тот момент. Сегодня могу добавить, что техническая неполадка была вызвана кибератакой", — сообщила изданию Forte пресс-служба департамента на прошедших выходных.

Таким образом, Транспортный департамент еще во второй половине 22 апреля был в неведении, что их атаковали.

Как уже сообщалось, атаке подверглись среди прочих порталы president.ee, ria.ee, eesti.ee, politsei.ee, eestipiir.ee. Позже группировка Killnet организовала блокирующие атаки и против других восточно-европейских порталов — например, в Чехии и Румынии.