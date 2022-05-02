Олег Тиньков заявил, что власти России вынудили его ”за копейки” продать долю в TCS Group после того, как он выступил против войны

По словам Тинькова, за TCS Group он получил лишь около 3% реальной, по его мнению, стоимости актива. ”Я продал за копейки”, — сказал бизнесмен, не уточняя сумму.

Тиньков рассказал, что его вынудили в экстренном порядке продавать долю после того, как он выступил с антивоенными высказываниями. По его словам, представители администрации президента также связались с руководством банка и угрожали национализировать его, если ”Тинькофф” не разорвет связи с основателем. ”Это было похоже на положение заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры”, — заявил Тиньков.

При этом бизнесмен подчеркнул, что и так собирался выходить из российских активов, так как ”не верит, что у России есть будущее” при действующей власти и не готов к тому, что ”его бренд и его имя будут ассоциироваться со страной, которая нападает на соседей вообще без всякого повода”.

Тиньков уверяет, что многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены в частных беседах выражают недовольство происходящим, но боятся публично заявлять об этом. ”Они понимают, что связаны с Западом, а они быстро, быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии”, — сказал он.

О продаже 35% TCS Group, принадлежащих семье Олега Тинькова, группе ”Интеррос” Владимира Потанина стало известно 28 апреля.

19 апреля Тиньков, который после вторжения РФ в Украину попал в санкционный список, назвал войну ”безумной”. В банке ”Тинькофф” слова основателя назвали его личным мнением. Вскоре банк объявил, что проведет ребрендинг и больше не будет называться ”Тинькофф”.



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